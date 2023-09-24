В Баку состоялась церемония награждения победителей "Кубка Федерации SFA 2023" по парусному спорту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония награждения победителей шестого "Кубка Федерации SFA 2023", организованного Федерацией парусного спорта ЗАО при поддержке ASCO (Азербайджанское Каспийское морское пароходство), сообщает Trend Life.

Соревнования в классах Optimist, Optimist Qızlar, ILCA (4, 6 и 7), Windsurf и Junior прошли с 22 по 24 сентября в парусном центре SFA, расположенном на побережье Ramada by Wyndham Baku.

На церемонии награждения были вручены кубки, дипломы и сертификаты победителям "Кубка Федерации СФА 2023", участникам чемпионата мира по Optimist и ILCA 4, судьям и тренерам, участникам летней школы текущего года, новым яхтсменам, которые зарекомендовали себя в соревновании. Также на мемориальной доске высечены имена спортсменов, выигравших "Кубок Федерации SFA" в 2022 году.

На мероприятии выступили президент Федерации парусного спорта Азербайджана Гудрат Гурбанов и вице-президент Бурджу Алгон Джорджиани, которые рассказали о соревновании, об успехах федерации в стране и на международной арене, поделились планами на будущее. Лучшие спортсмены "Кубка Федерации SFA 2023" примут участие на мировом первенстве в Аргентине и европейском чемпионате в Словении.