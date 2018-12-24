Гюльнара Халилова представит коллекции на Неделе моды в Стамбуле (ФОТО)

24 декабря 2018 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представит двадцать нарядов из коллекций «Туран» и «Прикосновение» на Неделе моды в Стамбуле, которая пройдет 28-29 декабря, сообщила Trend Life дизайнер.

В Fashion Week Istanbul, организованным AFWEU, будут также представлены коллекции пятнадцати известных дизайнеров из Турции, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Непала.

Africa Fashion Week Europe/Asia Fashion Week Europe (AFWEU, президент - Айдын Аджык) – официальный партнер UNICEF, сотрудничает с Turkish Heart Foundation.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнара Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане и Кыргызстане.

(Автор: Вугар Иманов)

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