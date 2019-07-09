Азербайджанский дизайнер из Лондона представила "Висячие сады Вавилона" на Неделе моды в Париже (ФОТО)

9 июля 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница из Великобритании, креативный директор Gyunel Couture, дизайнер Гюнель Рустамова представил свою коллекцию осень/зима 2019-20 на Неделе моды Haute Couture в Париже, в зале отеля Le Meurice, сообщили Trend Life в пресс-службе Gyunel Couture.

В этой коллекции "Висячие сады Вавилона" дизайнер вдохновился чудесами древнего мира, мифологическими историями и различными классическими историческими сценами, о которых отец читал ей в детстве.

"Создавая ощущение полупрозрачного духа я покрасила человеческие существа в белый цвет, чтобы они напоминали облака. Это мифические персонажи, живущие в безмятежности в плавающих футуристических зданиях с солнечными панелями и сюрреалистическими цветочными водопадами высоко в небе", – отметила Гюнель.

В царстве фантазии Гюнель спокойные горы и водопад с сюрреалистичными херувимами и горгульями на земле сопоставляются с висячими садами на небосводе. Между двумя частями происходит плавный переход от светлого к темному, мятному небу, несколько панелей, из которых состоит одноименное триптих-платье, по оригинальному рисунку Гюнель, висят в невесомости на подвесках с кристаллами Swarovski. Другая часть коллекции, с цветами и висящими кристальными извержениями с рукавов и подол связана с идеей движения. Дополнительным источником вдохновения стали бронзовые изображения мифических персонажей на тканях покойного дизайнера по костюмам Эико Исиоки в одном из любимых фильмов Гюнель – "Бессмертные". Цвета в коллекции переходят от черного, темно-синего, бордового и бронзового к более легкой палитре мяты, серебра, телесного и белого. Ткани были изготовлены из высококачественной органзы, полностью украшенной тюли, металлической парки и других шелковых атласов, таких как дюшес и плиссированный жоржет; а украшения для всех висячих садов, мифических персонажей и охраняющих рыцарей, в соответствии с основной темой садоводства – цветы, вырезанные лазером, элементы аппликации, состоящие из оборок и извергающихся надписей были тщательно выполнены в лондонском ателье Дома Gyunel.

Гюнель Рустамова – одна из самых востребованных модельеров за рубежом. Она создает наряды для Натали Портман, Кара Делевинн, Шарон Стоун, Оливии Палермо, Изабель Гуларт, Евы Лонгория, Нины Агдал, принцессы Аль Саид, Натальи Водяновой и многих других.

(Автор: Вугар Иманов)

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