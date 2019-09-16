Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Aspara Fashion Week в Казахстан

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские дизайнеры могут принять участие в IV Международном конкурсе дизайнеров Neo-Folklorе в рамках Недели моды Aspara Fashion Week, который пройдет 16 октября в городе Тараз (Казахстан), сообщила Trend Life национальный директор проекта в Азербайджане, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Neo-Folklorе - синтез традиций национальной одежды и тенденций современной моды. Конкурс расширяет международные творческие связи и проводится с целью обеспечения условий для реализации инновационного потенциала молодёжи, адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в глобальную fashion industry. Aspara Fashion Week - самое грандиозное и масштабное мероприятие в индустрии моды Казахстана проходит с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды с Европы, Азии и Америки. Автор и руководитель проекта – известный дизайнер Казахстана, кандидат технических наук, доцент искусствоведения Айдархан Калиев.

Напомним,что в мае 2018 года коллекция Дома моды Gulnara Khalilova и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой "Язык ковров" с большим успехом была представлена в рамках Недели моды Aspara Fashion Week.

Для участия в проекте связаться по WhatsApp 0553410152 или через мессенджер на странице https://www.facebook.com/Gulnare-Xelilova-MODA-EVI-191953230855425/

(Автор: Вугар Иманов)

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