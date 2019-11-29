Азербайджанцы признаны самыми модными в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Центра организации мероприятий по культуре и работе с творческой молодежью Главного управления культуры города Баку, руководитель Avand Production Аяз Мамедов и архитектор Рафаэль Аббасов удостоены турецкой премии "Mood Ödülleri" (Премия моды). Мероприятие прошло в Центре культуры Мустафы Ататюрка в Стамбуле с участием известных личностей Турции, сообщил Trend Life Аяз Мамедов.

Премия учреждена журналом "Mood" (Мода) и вручалась в пятый раз. В гала-вечере приняли участие представители культуры, искусства, индустрии моды, спортсмены и СМИ. Среди лауреатов премии – Хакан Алтун, Симге Сагын, Дерья Улуг, Чагла Шикел, Джем Белеви, Мустафа Кесер, Серай Север, Ферман Топрак, Ильяс Ялчынташ, Тугба Озерк, Илькер Айрык и другие.

Аяз Мамедов в 2019 году был удостоен в Турции медали "Vətənpərvərlik" и ордена "Türk dünyası dostluq".

(Автор: Вугар Иманов)

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