Мода без границ! В Баку прошло дефиле детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В новом здании специальной образовательной школы номер 11, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, прошло дефиле детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Trend Life.

Дефиле было организовано Центром азербайджанского национального костюма и Домом моды Гюльнары Халиловой и Управлением образования города Баку при содействии общественного объединения "Ümüd var" и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA). Мероприятие было посвящено Международному дню инвалидов. Среди гостей были общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

"Государством уделяется особое внимание и забота детям с ограниченными возможностями здоровья, создаются все условия для их интеграции в общество, раскрытия и реализации творческого потенциала. Мода должна быть без границ и такие мероприятия меняют жизнь вокруг, наполняя ее добротой и пониманием, находят отклик во множестве сердец", - отметила руководитель комиссии по социальной работе AQSİA, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, которой была вручена благодарность за проведение дефиле.

В показе мод приняло участие 14 детей, а наряды из коллекции Гюльнары Халиловой были подарены воспитанникам школы. Гостям была также представлена концертная программа "Biz cəmiyyətin ayrılmaz hissəsiyik" (Мы неотъемлемая часть общества).

(Автор: Вугар Иманов)

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