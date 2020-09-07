Азербайджанский дизайнер создал коллекцию со звездой "Великолепного века" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил создал новую коллекцию одежды в соавторстве со звездой турецкого кино Небахат Чехре, сообщает Trend Lİfe.

В коллекцию вошли 52 наряда. Она поступит в продажу 18 сентября, однако уже сейчас стали поступать предварительные заказы.

Руфат Исмаил и Небахат Чехре на своих страницах в Instagram представили фотоссесию, где актриса демонстрирует около десяти нарядов из коллекции.

Отметим, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами искусства Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Небахат Чехре - турецкая актриса, в прошлом модель и певица. Зрители хорошо знают актрису по работе в таких популярных турецких сериалах, как "Ask-i Memnu" ("Запретная любовь"), "Muhtesem Yüzyil" ("Великолепный век"), "Kara Para Ask" ("Грязные деньги, лживая любовь"), "Yuvamdaki Dusman" (Враг в моем доме) и других. Она также снялась в фильме "Кровавый январь" азербайджанского режиссёра Вахида Мустафаева. Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года.

(Автор: Джани Бабаева)