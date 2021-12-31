В чем встречать Новый год – на примере азербайджанских звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Один из важных моментов в этом вопросе – в чем встречать Новый год? Воспользовавшись советами астрологов, fashion-блогеров и экспертов в сфере моды, Trend Life решил заглянуть в гардероб азербайджанских звезд и найти там наглядные примеры модных наставлений.

Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством голубого (черного) водяного тигра. И тут вопрос, о том в каком цвете должен быть праздничный наряд – очевиден. Подойдет вся группа оттенков синего.

Телеведущая Нана Агамалыева, певица и блогер Айнишан Гулиева, телеведущая Хадиджа Сянангызы

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на наряды золотистого, желтого, оранжевого и коричневого оттенков.

Исполнительницы и телеведущие, сестры-близняшки Севиль и Севиндж Сафаровы, актриса Севиндж Алиева, певица Севда Яхъяева

Не стоит забывать об удобстве и комфорте, особенно если вы отмечаете Новый год дома. Тут подойдет свитер объемной вязки и удобные брючные костюмы.

Певица Самира Эфенди, актриса и телеведущая Кямаля Пириева, певица Натаван Хабиби

Наряжаясь на праздничный ужин незабываем, что многое решают именно аксессуары, они делают образ завершённым. В новогоднюю ночь дополнить образ лучше всего аксессуарами серебристого или золотого цвета.

Певицы - Самира Аллахвердиева, Ройя Айхан и Гюнай Ибрагимли

(Автор: Джани Бабаева)