Фахрия Халафова стала первой женщиной в мире "Послом любви" The Centro Culturale Valentiniano Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств, первый производитель отечественной парфюмерии, художник-модельер Фахрия Халафова стала первой женщиной в мире "Послом любви" The Centro Culturale Valentiniano Италии, сообщает Trend Life. Церемония вручения диплома прошла в рамках Azerbaijan Fashion Week со стороны представителя The Centro Culturale Valentiniano, Ambassador St. Valentine’s Сандро Пиччолини.

"Для меня стало приятным сюрпризом вручения со стороны престижной международной организации The Centro Culturale Valentiniano – диплома "Посол любви" за вклад в развитие межкультурных отношений, основанных на пропаганде любви, красоты, милосердии и благотворительности. На дипломе "Посол любви" отражены главные символы организации – сердце и печать в виде розы. Эта философия также очень созвучна моей деятельности, ведь как известно, главным символом моей парфюмерной коллекции "Нурай" является сердце, а один из ароматов называется Rosa de la mora (Цветок любви). В будущем как "Посол любви" я буду принимать участие в различных международных проектах и акциях, чтобы и дальше как в творчестве и педагогической деятельности, так и в жизни продолжать дарить людям любовь, пропагандировать высшие человеческие ценности. Как посол доброй воли во всем мире буду и дальше пропагандировать наш прекрасный Азербайджан и народ, наши исторические традиции толерантности и мультикультурализма", - сказала Фахрия Халафова.

Сандро Пиччолини отметил, что приехал из итальянского Терни, известного как город влюбленных и как город Святого Валентина, в честь которого во многих странах мира традиционно отмечается праздник День святого Валентина или День всех влюблённых.

"Я специально приехал в Азербайджан и для меня большая честь, что Фахрия Халафова согласилась меня принять и согласилась вручить ей диплом "Посол любви". Причем, она стала первой женщиной в мире, удостоенной этой награды от Центра культуры Святого Валентина. Диплом не случайно вручен именно Фахрие Халафовой, потому что мы давно видим ее успехи на международной арене, активную деятельность в сфере благотворительности и социальной сферы, она известна в Европе как прекрасный дизайнер и личность. Совершенно случайно, мы узнали, что в рамках Азербайджанской Недели моды будет представлена ее новая коллекция Bella Rosa, которая с итальянского переводится как красивая роза, и решили приурочить вручение диплома к этому событию. В наше тяжелое время очень важны пропаганды идеи любви и дружбы, в чем вижу одну из основополагающих целей деятельности Фахрии Халафовой в международной сфере", - сказал Сандро Пиччолини.

В церемонии вручения также приняли участие основатель итальянского бренда Spoleto Gioielli Энрико Морбидони и руководитель Kuzmenko pr&events Оксана Кузьменко.