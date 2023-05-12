В Баку прошла pre-party Miss Golden Palm - победитель представит Азербайджан в Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла pre-party конкурса красоты Miss Golden Palm, учрежденного Golden Palm (Турция), сообщает Trend Life.

Гостям и членам жюри были представлены 20 финалисток, а также показана музыкальная развлекательная программа.

В состав жюри вошли –доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова, оперная исполнительница, народная артистка Фидан Гаджиева, мастер спорта международного класса по рукопашному бою Саир Искендеров, дизайнер Манзар Закизаде, бизнес-леди Назрин Асадова, Сабина Гасымова, журналист Кюбра Магеррамли, певец Абдул Халид, топ-модель Нигяр Гасанзаде и турецкая звезда эстрады Барыш Кёмюрчюоглу.

Национальный директор Miss Golden Palm в Азербайджане – Пярвиз Азимзаде, исполнительный директор – Руслан Гамидов, ведущий – Эльмеддин Мамедов.

Финал пройдет в июне этого месяца. Победитель представит Азербайджан Miss Golden Palm İnternational -2023 в Саудовской Аравии.

Фото – Егяна Исмаилзаде, Рашан Юсифов.