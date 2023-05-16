В Баку состоялось праздничное дефиле новой коллекции Фахрии Халафовой "Цвета любви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Atelier 61 состоялось праздничное дефиле новой коллекции под названием "Цвета любви" (Sevgi Rəngləri, Colours of Love) художника-модельера, доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, академика Международной академии наук, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера было подчеркнуто, что в этом году торжественно отмечается 100-летие общенационального лидера, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, который вписал свое имя в славную летопись истории Азербайджана. Гостям был представлен видеоматериал о великом лидере Гейдаре Алиеве.

На протяжении многих лет Фахрия Халафова представляет свои новшества в индустрии моды, с большим успехом демонстрируя коллекции на отечественных площадках и мировых подиумах, международных Неделях моды в Италии, Франции, Турции, Германии, Японии, Австрии, Грузии, Украине, Казахстане, России, Беларуси, Латвии, Египте, Монако и т.д. Среди ярких коллекций - Neft ilahəsi, Sirr, Ladies of Azerbaijan, Caspian Rose, Qarabağ şahzadəsi, National Dream, Ümid ritmləri, Misilsiz dəbdəbə, Cazibə, New Glamour, İpəyin Renеsansı Kolleksiyası, İncə Cazibə и другие, каждая из которых является тематической, имеет свою философию и несет свой посыл миру.

Нынешняя коллекция "Цвета любви" олицетворяет весну, яркие краски природы, эмоции человеческой души.

"Любовь - самое прекрасное чувство, и у каждого человека она ассоциируется со своими красками, фантазиями и мечтами. Мои самые яркие краски любви отражены в символике и цветах флагов Азербайджана и Турции, и нашли свое воплощение в финальных нарядах новой коллекции. Самая высшая любовь человека – это любовь к Родине, которая вечна и не имеет границ! Отрадно отметить, что наш прекрасный трехцветный флаг развевается над освобожденным после многолетней оккупации Карабахом. Наш флаг гордо реет и звучит гимн, когда спортсмены побеждают на международных соревнованиях, наш флаг развевается перед зданиями международных организаций, на улицах и площадях наших городов. Флаг Азербайджана – это гордость и честь, душа и сердце нашего народа! Для меня радостным является и тот факт, что еще много лет назад, в 2003 году, я впервые в Азербайджане создала стилизацию платья в цветах нашего флага", - отметила Фахрия Халафова, выразив признательность партнерам мероприятия за сотрудничество.

Ведущей вечера была Лала Мустафаева, среди гостей - представители творческой интеллигенции и молодежи, культуры и науки, общественные деятели.

Одним из ярких сюрпризов вечера стал портрет Фахрии Халафовой в образе известной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван, созданный художником Джейхуном Абдуллаевым. Напомним, что в начале этого года Фахрия Халафова также предстала в образе Хан гызы (Ханской дочери), как называли Хуршидбану Натаван, в премьере документально-художественного фильма "Xan Qizi Xurşidbanu Bəyim Natəvan", посвященного 190-летию со дня рождения поэтессы.

Вечер прошел в очень теплой и дружеской обстановке, была представлена концертная программа с участием звезды турецкой эстрады Барыша Гёмюрчюоглу, певцов Расула Эфендиева, Абдул Халида, Амины Ширин, Ляман Алиевой и Dj Roshka.

Фото - Вугар Иманов