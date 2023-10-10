Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" представлена в Казахстане в рамках "Дней города Шуша" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" представлена в Астане и Туркестане в рамках "Дней города Шуша" по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года, Международным фондом тюркской культуры и наследия совместно с Управлением государственного заповедника города Шуша и Министерством культуры и информации Казахстана, сообщает Trend Life.

Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой занимает особое место в культуре Азербайджана и является посвящением возвращению Карабаха. Эта коллекция олицетворяет в себе 12 исторических городов Карабаха (Агдам, Агдере, Джебраил, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Шуша и Зангилан) и в то же время национальные традиции и духовные ценности, сформировавшиеся на протяжении столетий.

Дизайнер отметила, что главная цель проекта - донесение до широкой аудитории многовековой культуры одежды Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана и всего тюркского мира в целом.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.