Площадка для моды и креативных идей: стартует Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня пройдет показ Azerbaijan Fashion Week (Неделя моды Азербайджана), сообщает Trend Life. Перед показом была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы Azerbaijan Fashion Week (AFW) и дизайнеры.

Пресс-конференцию открыл продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев (Казахстан), который поприветствовав гостей, подчеркнул, что в этом году Неделя моды проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə).

"Добро пожаловать на 15-й, юбилейный, сезон Azerbaijan Fashion Week. В 2015 году состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, тогда сформировался наш дружный коллектив. Дизайнеры, которые присутствуют здесь сегодня, уже не первый раз приезжают в Азербайджан, и имеют много поклонников своего творчества в стране. Показы AFW пройдут в трех блоках, первый - дефиле дизайнеров из Казахстана, затем пройдет показ коллекций модельеров из Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, России, третий, завершающий, блок мы посвятили полностью коллекциям азербайджанских дизайнеров", - сказал Доссыбаев, добавив, что в AFW участвуют 20 дизайнеров.

В фойе, где проходит мероприятие, экспонируются картины азербайджанских мастеров кисти, работы представлены НПО Arts Council Azerbaijan.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов отметил, что Azerbaijan Fashion Week - прекрасное мероприятие.

"Приятно, что у Arts Council Azerbaijan есть возможность быть партнером этого проекта. Мы представляем работы 12 азербайджанских художников, которые написали картины на тему Карабаха. Наряду с этим мы участвуем с еще одним проектом Ambassador Cultural Club. Всегда рады креативным идеям и готовы сотрудничать", - добавил Дадаш Мамедов.

Генеральный директор AFW Ниджат Бахшалиев рассказал о коллекциях азербайджанских дизайнеров, участвующих в Azerbaijan Fashion Week.

Академик Международной академии наук, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова подчеркнула, что такое мероприятие, как Неделя моды, крайне важно для развития данной сферы.

"Дизайнеры находят здесь интересную площадку, представляют свои коллекции, это обогащает культурную жизнь. На 15-ом, юбилейном, сезоне Azerbaijan Fashion Week я представлю ретроспективную коллекцию - это фрагменты нарядов, которые были продемонстрированы на подиумах Недель моды в Париже, Милане, Ташкенте, а также наряды из моих свадебных коллекций. Думаю, такая смикшированая коллекция будет интересна, ведь зритель увидит много шедевров из моих коллекций в одном показе, это создаст яркое впечатление. Коллекцию я назвала "Романтическая фантазия". Мы подобрали интересный бэкграунд, который создаст для зрителя виртуальное путешествие в райский сад", - сказала Фахрия Халафова.

Азербайджанский дизайнер Нурлана Велиева представит на AFW коллекцию Escalana. "Первый год, как я выпустила свою коллекцию. Она рассчитана на молодежь, это вещи в стиле Street style, дефиле будет сопровождаться танцами. Для меня большая честь работать на одной площадке с известными дизайнерами", - сказала Велиева.

Нурлана Арифли представляющая бренд Nuna Rich добавила, что впервые представляет свой бренд в Азербайджане, и надеется, что он понравится публике.

По словам модельера Аиды Кауменовой (Казахстан), она первый раз приехала в Баку и в восторге от города и гостеприимства жителей.

"Мне здесь очень комфортно. На AFW мы привезли все самое лучшее, я свою коллекцию посвятила легендарной личности в мире моды Вивьен Вествуд. В дефиле представляю 10 нарядов, которые адаптировала под Баку. Знаю, что в Азербайджане проводится праздник, посвященный гранату, и в моей коллекции есть детали, связанные с этим плодом", - сказала Кауменова.

Казахстанский дизайнер одежды Леонид Жеребцов отметил, что ему нравится, как с каждым годом AFW открывает новые имена дизайнеров. "Если развивается культура, значит все идет в правильном направлении", - добавил Жеребцов.

Далее дизайнеры из Грузии, Узбекистана и России рассказали о своих коллекциях.

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