Baku Fashion Week 2023 – от элегантности и модернизма до петроглифов Гобустана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Convention Center состоялись показы финального третьего дня первого сезона Baku Fashion Week, сообщает Trend Life.

Открыл вечер азербайджанский бренд L’Arc. Основательнице и дизайнеру бренда Камилле Бабаевой удалось создать узнаваемый стиль, сочетающий в себе нежность и чувственность. Новая коллекция бренда, получившая название "Diva", традиционно состояла из тканей, украшенных пайетками и кристаллами.

Азербайджанский бренд La’Le, следующий идеям элегантности и модернизма, показал на подиуме Baku Fashion Week коллекцию, отличительной чертой которой являлся оригинальный выбор материалов. Наряды из черного денима сменили платья с маечными корсетами, а им на смену, в свою очередь, пришли вечерние наряды, украшенные бахромой. В качестве финального аккорда дизайнер бренда использовала кожу, из которой были отшиты заключительные образы ее показа.

Следующей на подиуме была показана коллекция специально приглашенного дизайнера из Турции Katerina Ekşioglu. В рамках показа casual наряды сменили вечерние платья, в которых был применен полный арсенал всевозможных украшений. Дизайнер использовала и кружевные корсеты, и кристаллы, заигрывала с флористической темой и сочетала полупрозрачные текстуры с плотными. Зрители, вдохновленные увиденным, назвали Катерину турецкой Elie Saab, и подобное сравнение не лишено смысла.

Коллекция Studio от азербайджанского бренда NAN получилась куда более сдержанной. Несмотря на то, что в ней широко использовались такие элементы, как цепи, ремни, лакированная кожа, она совершенно не смотрелась грубо, так как продемонстрированные образы обладали женственностью, в которой тем не менее сквозило желание дизайнера продемонстрировать внутреннюю силу.

В рамках проведения всех трех дней показов, организаторы BFW не раз говорили о том, что распределили бренды, участвующие в мероприятии таким образом, чтобы в каждый из дней на подиуме демонстрировались совершенно не похожие друг на друга коллекции. Что ж, следуя драматургии всего сезона, это было действительно прекрасным решением удостоить чести завершить первый сезон Baku Fashion Week азербайджанский бренд Tuva Collection. При создании коллекции Bridge дизайнер бренда Шебнем Байрамова черпала свое вдохновение в петроглифах Гобустана – одной из колыбелей цивилизации Земли. Принты с наскальными рисунками, датирующимися XII веком до нашей эры, смотрелись на подиуме совершенно уместно и современно. А финальный выход моделей в обнимку, символизирующий азербайджанский национальный танец яллы, словно стал символом единения всего того огромного количества людей, которые в течение трех дней радовали всех зрителей показами такого высокого уровня, которого еще не встречала азербайджанская столица.

Первый сезон Baku Fashion Week подошел к своему логическому завершению, но оргкомитет Недели не останавливается на достигнутом, уже приступив к работе над вторым сезоном, который состоится в мае 2024 года. И вновь внимание всех модников и модниц столицы будет приковано к новой площадке, которую организаторы пока держат в секрете.

Организаторами Baku Fashion Week выступили ModePoint и Stock. ModePoint – это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в Азербайджане и для организации модных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами. Вот уже два года подряд каждое лето ModePoint организует показы мод Fashion Sunset, проходящие на берегу Каспийского моря.

В свою очередь, Stock – это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock – способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень. Главным режиссером Baku Fashion Week стала Нина Драко (Польша), которая является создательницей и участницей целого ряда успешных международных показов для различных дизайнеров и брендов. Стиль работы Нины – это всегда атмосфера, энергетика и особая эстетика каждого показа. Нина также известна в качестве креативного директора международного модельного агентства Nagorny models management. В свою очередь, Евгения Чернышова (Беларусь), обладающая большим опытом работы в международных проектах, сыграла роль хореографа первого сезона Baku Fashion Week.

Первый день Baku Fashion Week по ссылке:

https://www.trend.az/life/style/3832274.html

Второй день Baku Fashion Week по ссылке:

https://www.trend.az/life/style/3833828.html

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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