Baku Fashion Week 2023 – от огненного танца и роскошных тканей до национальных мотивов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день показов первого сезона Baku Fashion Week начался с fashion-завтрака в отеле Four Seasons Baku со специально приглашенной гостьей BFW Лилией Рах. В рамках закрытого утреннего мероприятия, одна из самых влиятельных женщин в мире моды рассказала о профессии байера, о тенденциях и трендах сезона. От общей информации она перешла к более частным историям и поделилась с собравшимися важными вехами из собственной жизни и секретами, позаимствованными из богатого жизненного опыта, сообщает Trend Life.

Вечером в Baku Convention Center состоялись показы второго дня первого сезона Baku Fashion Week. На открытии была представлена коллекция испанского бренда Karolina’s Kingdom. В рамках показа, начавшегося с огненного танца фламенко, были продемонстрированы женственные образы, включавшие в себя сдержанную чувственность, коренящуюся в богатой испанской культуре.

Зарубежные мотивы сменились национальными, когда следующей на подиуме была показана коллекция азербайджанского бренда Anara Zakirli. Анара основала одноименный бренд в 2018 году, и за пять лет ведения своей творческой деятельности запомнилась в качестве дизайнера, ставящего во главу угла историческую ценность национальных орнаментов Азербайджана. Так произошло и в этот раз – новая коллекция бренда, основным источником которой стали ковровые мотивы, продемонстрировала современное прочтение принтов, позаимствованных у ковроткаческих школ различных регионов страны.

Пожалуй, самым интригующим показом дня стало дебютное шоу от нового бренда Other Azer. Желание бренда выделиться было наглядно продемонстрировано не только благодаря его названию, но и посредством короткого видеоролика перед самим показом, в рамках которого популярные личности, добившиеся успеха в различных областях, рассказали с экрана о том, каково это быть не такими, как все. Название коллекции In the shadow обозначало не только черный цвет, который был использован при ее создании, но и желание основателя и дизайнера бренда остаться в тени. Во всяком случае, на подиум и он, и модели вышли в балаклавах и масках, скрывавших их лица, что придало показу атмосферу таинственности и загадочности.

Пальму первенства по глубине философской составляющей среди всех показов, несомненно, получила коллекция Yol от бренда Firuza Isabeyli. Как призналась сама автор, коллекция посвящена равенству, гармонии и гуманности и построена на контрастах и используемых символах, каждый из которых является отсылкой к одной из религий. Вручную вышитые наряды из роскошных тканей сменились финальными образами, являвшимися их полной противоположностью – сшитыми из простыней одеяниями белого цвета. Несмотря на множество версий среди зрителей относительно того, что бы могли означать финальные образы, сама автор коллекции внесла в его финал следующий смысл: это было образное стирание всех границ, оставляющее после себя лишь любовь и веру человека в то, что Бог един.

Самым долгожданным показом дня стало закрывающее шоу от бренда Scandar. Основатель и дизайнер бренда Анар Искендерли, уже запомнившийся всем модникам столицы своими предыдущими шоу, в этот раз выбрал более абстрактную тему для своей новой коллекции – поиск света в темноте. Для того, чтобы подчеркнуть выбранную тематику, гостям показа были розданы фонарики, которыми они могли подсвечивать выход каждой модели, которых, кстати, в показе было 37. Показ был условно разделен на три "цветовых" главы: черную (символизирует боль и страдания), красную (повествует о надежде и вере в лучшее) и кульминационную белую (победа добра над злом и право на свободу).

Организаторами Baku Fashion Week выступили ModePoint и Stock. ModePoint – это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в Азербайджане и для организации модных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами. Вот уже два года подряд каждое лето ModePoint организует показы мод Fashion Sunset, проходящие на берегу Каспийского моря. В свою очередь, Stock – это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock – способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Главным режиссером Baku Fashion Week стала Нина Драко (Польша), которая является создательницей и участницей целого ряда успешных международных показов для различных дизайнеров и брендов. Стиль работы Нины – это всегда атмосфера, энергетика и особая эстетика каждого показа. Нина также известна в качестве креативного директора международного модельного агентства Nagorny models management. В свою очередь, Евгения Чернышова (Беларусь), обладающая большим опытом работы в международных проектах, сыграет роль хореографа первого сезона Baku Fashion Week.

