Путешествие азербайджанца в Китай, или Как съесть "несъедобные" деликатесы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский путешественник Анар Сафров поделился с Trend Life впечатлениями о пребывании в Пекине и на Великой Китайской стене, особенностями национальной кухни.

Огромный, шумный, странный, многоликий Пекин - одна из древнейших столиц планеты. Его история насчитывает более 3000 лет, на протяжении которых город разрушали, сжигали, завоевывали, перестраивали, но он не утратил ни мощь, ни величие. Согласно общей для Восточной Азии традиции, столичный статус города прямо отражен в его названии: буквальный перевод слова Пекин - «Северная столица». Поэтическое имя Пекина - Яньцзин уходит корнями к древним временам династии Чжоу, когда в этих местах существовало царство Янь. Современный Пекин – это двадцатимиллионный город-мегаполис, главный культурный, политический и образовательный центр Китая, в то время как экономическая мощь страны сосредоточена в Шанхае и Гонконге. Пекином правит симметрия: осевые линии, проходящие через центр Запретного города с севера на юг и с запада на восток, определяют расположение местных улиц и домов. Архитектура китайской столицы - это причудливый синтез застройки советского типа и современных зданий, и удивительных по своей красоте древних императорских дворцов, парков и храмов. Сюда едут, чтобы погрузиться в атмосферу азиатского мегаполиса, заблудиться в бескрайних улочках, попробовать самую вкусную в мире утку и полюбоваться достопримечательностями. Одним словом - прикоснуться к легенде.

Великая Китайская стена – грандиозное оборонительное сооружение древнего Китая, одно из семи новых чудес света! Это комплекс земляных и каменных укреплений, возводимых на протяжении почти двух тысяч лет на северной границе Китая. Строительство Великой Стены началось в 3 веке до нашей эры, затем ее постепенно расширяли, возводя все новые участки. В 13-17 веке, при династии Мин, стен возводили из камня и кирпича, эти участки в основном и сохранились до наших дней. Великая Стена была призвана, с одной стороны, защитить страну от внешних врагов, в которых никогда не было недостатка, и, с другой – не допустить рассеивания подданных китайской империи и смешения их с соседями. Протяженность стены сейчас составляет более 2500 километров, длина со всеми ответвлениями - 8850 километров. При строительстве использовался естественный рельеф местности, поэтому длина стены учитывает горы и скалы, ставшие ее частью. В возведении стены во все века участвовало огромное количество людей, в начале строительства, в третьем веке до нашей эры – около одного миллиона человек. С сооружением связано множество сказок и легенд. Самые хорошо сохранившиеся участки находятся на территории города центрального подчинения Пекин, в относительной близости от городской части. Это одно из самых посещаемых мест в мире - сюда ежегодно приезжает более 40 млн. туристов. Крайняя восточная точка стены находится в городе Шанхайгуань, где она выходит к Желтому морю, а западная — в округе Цзяюйгуань - в пустынях провинции Ганьсу.

Китай удивительная страна и экзотики там хватает везде, а особенно в кулинарии. Эта страна с давних пор известна всему миру своими довольно-таки странными вкусовыми пристрастиями, а также весьма необычными блюдами, для приготовления которых используется самая разнообразнейшая живность, а также совершенно несъедобные на наш взгляд продукты. Китайцы безо всяких сомнений используют в качестве еды такие продукты, какие нам ни за что бы не пришло в голову употреблять в качестве пищи. Для них – это настоящий деликатес! Например, обжаренные во фритюре пауки, лягушки или крысы, скорпионы или змеи на палочке. Каких только насекомых не едят в Китае - саранчу, многоножку, пчел, сверчков, муравьев, тараканов и т.д. Здесь также можно попробовать жареных бамбуковых червей. Самым безобидным экзотическим блюдом в можно считать суп из птичьих гнезд стрижей. Этот суп готовили для представителей правящих династий страны, но сейчас его тоже можно попробовать в ресторанах Китая. На так называемой фуд-стрит в Пекине (район улицы Ванфуцзин) можно купить разных морских гадов (морских коньков, звезд, крабов и прочих обитателей моря), личинки шелкопрядов, кузнечиков и прочую живность, которую зажаривают до хрустящей корочке на огне прямо при вас, на шпажках. Впрочем, эту китайскую традицию легко можно объяснить тем, что эта страна является одной из самых густонаселенных в мире, и найти продукты для такого большого количества населения является непростым делом.

(Автор: Вугар Иманов)

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