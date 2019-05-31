Габала может стать Болливудом Кавказа (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По приглашению кинокомпании Narimanfilm столицу Баку и регионы Азербайджана посетила группа Болливудских режиссеров и продюсеров во главе c David Dhawan, известным индийским режиссером и сценаристом, обладателем награды Filmfare за лучшую режиссуру в Индии, сообщает Trend Life.

В состав группы, состоящей из 10 кинодеятелей Индии, вошли известные режиссеры и продюсеры, такие как Rawail Rajat, Babani Rajender, Bhagnani Khemchand, Galani Vijay, Shah Pravin, Pachisia N.R., Jain Ratan, Jain Ganesh, Taurani Ramesh, сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

В Баку гости также встретились с министром культуры Абульфасом Гараевым, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области кинематографии.

Гости из Индии посетили некоторые регионы страны, среди которых была и Габала. Сказочная природная красота, а также, высокий уровень сервиса в отелях и на горнолыжном курорте этого замечательного уголка нашей родины оказало неизгладимое впечатление на индийских гостей, которые с радостью поделились с своими планами на будущее, говорится в сообщении Narimanfilm.

David Dhawan: "Я думаю это очень хорошая и свежая локация для съемок. Сначала я думал, зачем мы здесь, но когда мы приехали в Габалу, я увидел, насколько свежа эта локация. Здесь можно снимать клипы, боевики и хорошие фильмы Болливуда".

Ratan Jain: "Габала прекрасное место и нам тут очень нравится. И я хочу здесь снимать, определённо".

N R Pachisia: "Спасибо за то, что пригласили нас в Габалу. Это очень хорошее место и мы в восторге. Здесь можно снять много фильмов".

Rajat Rawail: "Мы здесь в Габале, прекрасном лыжном курорте, красивом курорте. Здесь также есть кафе и рестораны. Мы здесь с Нариманфильм, которые проделали блестящую работу, приведя нас сюда и показав нам всю эту местность. И мы желаем "Нариманфильму" удачи. И Азербайджан это прекрасная страна, которую стоит посетить. Всем добра!"

Jain Ganesh: "Я здесь в Баку и это очень хорошая локация и нам нужно здесь снимать. Это красивая локация. И команда (Нариманфильм) может помочь достать для вас всё необходимое для съемок. Южане так же приезжают сюда и много снимают. И сейчас из Болливуда здесь мы, кто приехал на скаутинг и мы увидели, что эта локация очень красива и необычна. Так что, пожалуйста, приезжайте в Баку, это очень хорошая локация. Спасибо!"

(Автор: Вугар Иманов)

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