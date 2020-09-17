Модные туристические направления (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил список 25 модных туристических направлений, передает Trend Life.

"У всеобщей любви всегда есть причины. Эти полюбившиеся путешественникам места в прошлом году получили больше всего восторженных отзывов и высоких рейтингов", - отмечает TripAdvisor.

Коччи (Кочин), Индия

Лусон, Филиппины

Порту, Португалия

Порту-Сегуру, Бразилия

Грамаду, Бразилия

Ломбок, Западные Малые Зондские острова

Дананг, Вьетнам

Закинтос, Ионические острова

Тель-Авив, Израиль

Краков, Польша

Мальта, Мальта

Хошимин, Вьетнам

Куско, Перу

Буэнос-Айрес, Аргентина

Вена, Австрия



Фуэртевентура, Канарские острова

Мехико, Мексика

Чиангмай, Таиланд

Фес, Марокко

Будапешт, Венгрия

Занзибар, Занзибарский архипелаг

Картахена, Колумбия

Эдинбург, Великобритания

Себу, Висайские острова

Москва, Россия