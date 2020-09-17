Модные туристические направления (ФОТО)
Ресурс для путешественников TripAdvisor представил список 25 модных туристических направлений, передает Trend Life.
"У всеобщей любви всегда есть причины. Эти полюбившиеся путешественникам места в прошлом году получили больше всего восторженных отзывов и высоких рейтингов", - отмечает TripAdvisor.
Коччи (Кочин), Индия
Лусон, Филиппины
Порту, Португалия
Порту-Сегуру, Бразилия
Грамаду, Бразилия
Ломбок, Западные Малые Зондские острова
Дананг, Вьетнам
Закинтос, Ионические острова
Тель-Авив, Израиль
Краков, Польша
Мальта, Мальта
Хошимин, Вьетнам
Куско, Перу
Буэнос-Айрес, Аргентина
Вена, Австрия
Фуэртевентура, Канарские острова
Мехико, Мексика
Чиангмай, Таиланд
Фес, Марокко
Будапешт, Венгрия
Занзибар, Занзибарский архипелаг
Картахена, Колумбия
Эдинбург, Великобритания
Себу, Висайские острова
Москва, Россия