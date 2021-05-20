Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов провел для представителей СМИ пресс-тур, познакомив с ходом создания грандиозного урбанистического и туристического комплекса, которое идет на территории в 360 га в три этапа, сообщает Trend Life.

На территории идут активные строительные работы, часть инфраструктуры уже создана и готова к эксплуатации. Фактически этот грандиозный по масштабам проект можно назвать новой жизнью Каспийского побережья.

В 2005 году, в самом живописном месте Каспийского побережья, Эмин Агаларов начал строительство проекта Sea Breeze - пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сегодня Sea Breeze Resort & Residences известен не только азербайджанцам, но и жителям других стран, благодаря международному музыкальному фестивалю "ЖАРА" и привлекательному инвестиционному и туристическому потенциалу.

На территории Sea Breeze создаются все условия для счастливой жизни и отдыха на берегу моря. Это рекреационно-развлекательное пространство регионального значения, развитие которого соответствует одному из основных положений генерального плана Баку - снижению дисбаланса в уровне и качестве жизни между центром города и прилегающими территориями. В том числе за счет трудоустройства жителей близлежащих поселков и решения проблем с инженерными коммуникациями по всей территории поселка Нардаран: систем водоснабжения, канализации, электроснабжения.

Новая прибрежная полоса будет беспрепятственно использоваться жителями местных поселков и горожанами. При расширении пляжной зоны Sea Breeze в западном направлении отводится место для бесплатного пляжа с самостоятельным подъездом и современным оснащением: паркинги, раздевалки и душевые, зоны для фудтраков, зонтики и даже велодорожки. Береговая линия общественного пляжа составит около 15 га. Реализуется проект озеленения всей пляжной территории.

Проект Sea Breeze задает новые международные стандарты качества. Создается уникальное пространство для применения инновационных технологий с упором на строительство социальных объектов и пропаганду качественного, здорового образа жизни. Пространство для полноценной, насыщенной яркими впечатлениями жизни людей в гармонии с удивительной природой Азербайджана.

Глобальные цели проекта нового поколения

Для работы над проектом регионального значения, который решает приоритетные задачи социального благоустройства и освоения масштабного природного массива, перед создателями ставятся цели более глобальные, чем коммерческий интерес или привлечение капитала.

К этим целям относятся инфраструктурное развитие прибрежной территории, сохранение экологически чистой зоны Каспийского побережья, улучшение уровня жизни населения близлежащих поселков, повышение регионального имиджа и, наконец, создание для жизни и отдыха на природе территории, отвечающей всем запросам современного человека, который хочет жить за городом.

Проект Sea Breeze своевременно прорабатывает концепцию воссоединения с природой, учитывая необходимые в наше время потребности в комфорте и доступе к социокультурным объектам. Строящийся жилой комплекс не просто расположен в "красивом месте", он обустраивается с заботой о природной зоне, следуя при этом главному принципу урбанистики - всё необходимое рядом: школа, медицинский центр, магазины, рестораны и развлекательные пространства.

Реализация проектов ведется с соблюдением актуальных принципов заботы об экологии и окружающей природе. Применяются современные технологии по энерго- и водосбережению. Строятся очистительные сооружения, предусмотрена фильтрация воды, предназначенной для выброса, она будет использоваться при поливах.

Озеленение территории и исследование прибрежной зоны

На данный момент площадь застроенной территории Sea Breeze составляет 45 га. Площадь озеленения и насаждений при этом занимает 6,2 га - для озеленения территории отводятся 15% от общей площади строительства сейчас и до 20% в дальнейшем. Весьма высокий показатель для подобной плотности застройки.

Прибрежная зона Sea Breeze имеет свои особенности, связанные со сложными условиями для приживания и роста растений. Озеленение территории предполагает выращивание самых разнообразных видов неприхотливых и активно растущих деревьев, чтобы оазис, созданный человеческими руками, стал реальным в самом ближайшем будущем. Здесь в идеалистической гармонии будут соседствовать ели и пальмы, сосны и оливковые деревья, кипарисы и лаванда, эвкалипт, можжевельник и другие растения. На территории планируется посадить около 30 000 деревьев - все они имеют высокий коэффициент выделения кислорода и быстрый темп роста, а дерево эвкалипт, к примеру, обладает ещё и дезинфицирующим и антисептическим свойствами. Для благоприятной посадки деревьев и укладки газона на территории используется плодородная почва, и завозится она из азербайджанских городов Джалилабад и Шамахы.

Особенным является и каспийский берег: последние 15 лет в водоеме наблюдается устойчивое снижение уровня воды, а текущий средний уровень Каспийского моря составляет 27,9 метра ниже уровня Мирового океана. Учитывая обстоятельства, проводится тщательный анализ прибрежной зоны для проектирования яхт-пристани, в будущем способный давать более точные прогнозы относительно изменения уровня воды. Проводится целый комплекс мер по экологическому восстановлению Каспийского моря и побережья.

Инфраструктурный комплекс

Sea Breeze Resort & Residences - это премиальный прибрежный поселок с европейским уровнем инфраструктуры, впечатляющей морской акваторией, массой развлечений и услуг, отвечающих любым потребностям. Резиденции и апартаменты, пять открытых бассейнов, рестораны и бары, оздоровительные и фитнес-центры, спортивные площадки, развлекательные и торговые комплексы, детские городки. В ближайшем будущем - специализированная школа Landau, медицинский центр MediClub и главная жемчужина побережья: грандиозная площадка для мероприятий с панорамным видом у самого моря - Sea Breeze Event Hall.

Sea Breeze Resort & Residences много лет ассоциировался с отличным южным курортом и музыкальным фестивалем "ЖАРА". Но спрос на проживание в сказочном месте оказался невероятно велик: на территории открываются новые жилые комплексы, коттеджи, таунхаусы и частные виллы. Строительство объектов продолжается беспрерывно: в 2021 году в эксплуатацию будут введены 250 000 кв. м жилья.

В этом году, помимо инвестиций в недвижимость, планируется масштабное благоустройство всей публичной пляжной зоны Sea Breeze. Это новые точки питания, удобные зоны для пляжного отдыха, оснащение фирменными гольф-карами для передвижения по всей береговой линии. Работу над проектом на мировом уровне будут вести специалисты международного класса.

Проектный фонд Sea Breeze Resort & Residences

Lighthouse - комплекс апартаментов, состоящий из 4-х зданий. Первое введено в эксплуатацию в конце 2020 года: жильцы приняли 115 квартир «под ключ», больше половины уже живет в своих квартирах. Второй проект будет готов в 2021 году, третий и четвертый - в 2022 г. На общей территории комплексов будут располагаться два бассейна, кафе и рестораны. В четвертом проекте Lighthouse планируется открытие Crocus Fitness с двумя бассейнами. Общая площадь: 33 271 кв. м.

Grand Hotel - пятиэтажная резиденция у берега моря, самый долгожданный проект Эмина Агаларова - апарт-отель, который определенно удивит всех гостей побережья. Он состоит из 73-х гостиничных номеров и 151-го апартамента, которые можно приобрести для проживания круглый год или сдачи в аренду. На территории откроются три ресторана: Milano Cafe, Paul и турецкий ресторан Fiko. У резидентов будет доступ к собственному бассейну. Открытие запланировано на 2023 год. Общая площадь: 30 000 кв. м.

Park Residences - один из самых интересных проектов Sea Breeze, рассчитанный на 300 квартир. Собственные бассейн и спортклуб, а также ресторан Park Café. Общая площадь проекта: 5000 кв. м.

White Villas - первый проект на территории, состоящий из 90 вилл. Виллы сдаются «под ключ», полностью меблированные и оснащенные техникой. Второй проект будет аналогично состоять из 90 вилл - он будет запущен этим летом. Общая площадь: 5000 кв. м.

Малоквартирные комплексы бутикового формата: Palazzo Della Luna, Palazzo Del Sol, Palazzo del Veridi, Palazzo del Ventus, Palazzo del Rosa, доступные для всех, кто хочет приобрести собственную квартиру и при этом пользоваться всеми преимуществами поселка. Для резидентов будет построен ресторан Beach Club.

Polo Residences - комплекс с собственным подземным паркингом, состоящий из 10 зданий в современном стиле со стеклянными фасадами и многочисленными балконами. Для резидентов будут открыты частный бассейн и рестораны.

Cube Hotel - необычный отель, предоставляющий для гостей 17 номеров разных категорий. Интерьеры отеля способствуют творческому вдохновению, благодаря сочетанию современного дизайна и элементов ностальгического прошлого. Общая площадь: 840 кв. м.

Sea Breeze Event Hall - главная особенность инфраструктурного комплекса, не имеющий аналогов полностью прозрачный холл, расположенный прямо на берегу моря. Пространство со сценой, профессиональным световым и звуковым оснащением, рассчитанное на 500 гостей, будет функционировать круглогодично: здесь будут проводиться концерты артистов со всего мира в формате dinner-show, роскошные свадьбы, торжества и деловые конференции.

Помимо жилых проектов, на территории располагаются: Anti-Aging Center, спортивный комплекс, детский городок Kids Club, в ближайшем будущем - одна из самых известных современных школ Landau, круглосуточные медицинские услуги в MediСlub, банный комплекс HamamBath. В 2021 году запускается строительство гавани Marina District.

Стремительное инфраструктурное развитие и впечатляющий выбор форматов для постоянного проживания делают Sea Breeze одним из самых перспективных проектов для инвестирования в недвижимость. Для клиентов и партнеров предусмотрены удобные условия: эксклюзивные услуги, касающиеся всех жилых проектов, менеджеринг по сдаче жилья в любое время года, услуги по уходу и содержанию купленной недвижимости - от простого хаускипинга до индивидуальных запросов жильцов.

(Автор: Вугар Иманов)