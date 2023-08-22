В Баку будут проводиться ковровые туры

БАКУ /Trend Life/ - С первого сентября Азербайджанский национальный музей ковра будет проводить туры для желающих познать глубинные аспекты коврового искусства, которые остаются тайной для обычного посетителя музея, сообщили Trend Life в музее.

Тур "Между горами и равнинами" включает экскурсию по музею с обзором безворсовых ковров и ковровых изделий Азербайджана, мастер-классы по техникам безворсового ковроткачества и изготовлению циновки "четен", а также посещение комплекса святилища Биби-Эйбат.

Тур "Дворцовые ковры" включает экскурсию по музею с обзором ковров Карабаха, Тебриза, Ширвана, Баку XVII–XVIII веков, мастер-класс по изготовлению ворсовых ковров, а также визит в частную мастерскую художника по ковру.

Кроме того, в программу обоих туров входит посещение фондохранилища и реставрационной лаборатории музея.

Туры будут проводится по пятницам и субботам с 10.00 до 18.00. Их будут вести ведущие музейные специалисты.