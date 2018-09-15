Азербайджанский народ никогда забудет героизма турецких солдат - депутат

15 сентября 2018 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ никогда не забывал и не забудет героизма турецких солдат, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистских воинских формирований, чужеземных захватчиков и армянских дашнаков, напомнил депутат.

Первым государством, признавшим Азербайджанскую Демократическую Реcпублику после объявления Азербайджаном независимости 28 мая 1918 года, стала Османская Турция.

«После объявления независимости на повестке встал вопрос о столице новосозданного государства. Так как в то время Баку был оккупирован, созданное правительство приступило к деятельности в Гяндже. Национальная армия тоже только формировалась и не обладала достаточными силами. В этой ситуации созданное правительство Азербайджана обратилось за помощью к Османскому государству. Османы не оставили Азербайджан в беде. 15 сентября 1918 года Баку был освобожден от оккупантов Кавказской исламской армией под предводительством выдающегося турецкого полководца Нуру Паши. Эта армия проявила большую отвагу в освобождении Баку, сотни турецких солдат, воевавших в составе этой армии, стали шехидами. Азербайджанский народ никогда не забывал и не забудет этого героизма турецких солдат», - сказал депутат.

По словам Алиева, освобождение Баку имело большое военное и политическое значение: «Азербайджан невозможно было бы представить без Баку. Переезд Национального правительства в Баку имел исключительное значение для существования и будущего Азербайджана».

Он также отметил, что во время объявления Азербайджаном независимости во второй раз, вновь первым ее признала братская Турция.

«Великий лидер Гейдар Алиев говорил: "Азербайджан и Турция – это одна нация, два государства". В результате сбалансированной, продуманной внешней политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, азербайджано-турецкие отношения достигли высшего уровня стратегического сотрудничества, и это сотрудничество из года в год еще более усиливается и крепнет. Азербайджано-турецкое братство и дружба вечны. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будет и Азербайджан», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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