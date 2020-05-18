Амулсарский золотой рудник в Армении представляет серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря

Южный Кавказ 18 мая 2020 11:55 (UTC+04:00)
Амулсарский золотой рудник в Армении представляет серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря

БАКУ/Trend/ - Амулсарский золотой рудник в Армении представляет серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря.

Как сообщает Trend, эксплуатация Амулсарского золоторудного месторождения в результате международного давления на руководство Армении, может представлять серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря, для качества почвы в кавказском регионе и, в целом, для экологии прикаспийских государств.

Амулсарское месторождение расположено на юго-востоке Армении, в 13 километрах от курортного города Джермук и Кечутского водохранилища, связанного с озером Севан, в междуречье рек Арпа (азерб. Арпачай) и Воротан (азерб. Базарчай). Обе реки протекают по территории Азербайджана и сливаются с рекой Араз. Экологи опасаются, что эксплуатация Амулсарского месторождения, в ходе которой будет использоваться цианид натрия, может привести к окислению и отравлению цианидами воды в реках. Загрязненные воды станут непригодными для питья и ирригации и могут нанести непоправимый вред минеральным источникам Джермука и экосистеме Севана.

Разведочные работы на месторождении в течение десяти лет вела британская компания Lydian Armenia, она же в 2016 году начала подготовку прииска к эксплуатации. На сегодняшний день в разработку рудника инвестировано около 400 миллионов долларов. Власти Армении называют Амулсарский проект крупнейшей международной инвестиционной программой в истории страны.

Правительство Армении, прекрасно понимая, что экономика страны в разрухе, а народ в нищете, решило открыто нарушить Конвенцию ООН о трансграничных реках. В частности, согласно документу государства, разделяющие трансграничные воды, обязаны охранять их и объединять усилия для обеспечения устойчивого и комплексного управления водными ресурсами.

Тем не менее, армянскому руководству пришлось пересмотреть проект, несмотря на то, что компания Lydian Armenia с 2006 года исследует район месторождения Амулсар. К этому Ереван побудили предупреждения экспертов о негативном воздействии рудника на окружающую среду и растущее недовольство внутри страны. Возмущение экологов усилил тот факт, что бывшее правительство Армении утвердило проект эксплуатации Амулсарского месторождения, не проведя предварительного анализа рисков для окружающей среды, а лишь доверившись оценкам компании Lydian Armenia. Гарантии безопасности месторождения, предоставленные экспертами британской компании, экологи считают ненадежными и необоснованными.

Летом прошлого года защитники окружающей среды заблокировали въезд на территорию рудника. Новое правительство Армении было вынуждено заморозить реализацию проекта и объявить о намерении провести новую экспертизу, оценивающую степень риска разработки Амулсарского месторождения. В августе 2019 года в рамках уголовного производства по факту умышленного сокрытия информации о загрязнении окружающей среды, связанной с эксплуатацией золотоносного рудника Амулсар, СК Армении опубликовал отчет об исследовании Амулсарского месторождения, проведенный консалтинговой компанией ELARD. Из документа следовало, что добыча на Амулсарском золотом руднике «не содержит неуправляемых рисков для окружающей среды». Следовательно, риски есть, но по известной причине компания ELARD охарактеризовала их как "управляемые". Однако по некоторым данным, компания ELARD выявила серьезные экологические риски для рек в этом районе и предложила иную интерпретацию своего отчета во время видеоконференции с официальными лицами и законодателями Армении, которую модерировал Пашинян 29 августа. Они сказали, что не могут окончательно оценить потенциальное воздействие проекта Амулсар на окружающую среду, поскольку компания Lydian представила ошибочные и неполные данные армянским властям. Армянские экологи заявили, что последние заявления экспертов подтверждают их давние утверждения о том, что проект Амулсар слишком опасен для экосистемы страны. По словам одной из этих активисток Анны Шахназарян, эти заявления означают, что некоторые армянские официальные лица приняли сторону Lydian и дают неточную информацию по этому вопросу.

«Теперь государственные органы должны провести расследование, чтобы выяснить, проделал ли Следственный комитет или другие лица плохую работу или же Lydian продолжал вводить в заблуждение правительство - сказала Шахназарян армянской службе Радио Свобода. В результате правительство Армении оказалось между молотом и наковальней. С одной стороны, экологи и справедливо возмущенные граждан, а с другой, крупные инвестиции и международное давление.

Последние два года территория, на которой расположено месторождение, блокируется активистами. В целях давления на руководство Армении, горнопромышленная компания Lydian International, пригрозила армянскому правительству международным арбитражем, в котором Армения может потерять около 2 миллиардов долларов в качестве штрафа. Оказавшись под международным прессингом Пашиняну пришлось разрешить продолжение работ на прииске, однако он пообещал, что в случае нарушений в работе инвесторов, правительство оставляет за собой право полностью закрыть предприятие.

Между тем, на днях на портале «OpenDemocracy» был опубликован доклад, подготовленный делегацией ЕС, о возможной эксплуатации золотого рудника Амулсар в Джермуке. В докладе Евросоюза отмечается, что Великобритания и США оказывают давление на Армению в связи со спорной программой добычи золота в стране. Противники разработки месторождения утверждают, что у них есть серьезные опасения по поводу вероятного экологического вреда. Ожидается, что инвесторы сохранят этот вопрос на повестке дня и будут оказывать давление на Ереван, чтобы проект был реализован любой ценой.

Однако, в то время, как армянские активисты и экологи протестуют против разработки и эксплуатации месторождения, опасаясь загрязнения рек и уничтожения редких видов флоры и фауны в своей стране, экологическая катастрофа может оказать губительное воздействие на территории и водные ресурсы далеко за пределами Армении.

То есть Амулсарский золотой рудник способен отравить весь бассейн Каспийского моря, загрязняя реки, текущие через Азербайджан. Согласно совместному исследованию Armenian Enviroment Front и международных экспертов, вредные химические отходы с рудника будут попадать в реки Арпа и Воротан (Арпачай и Базарчай в Азербайджане). Отчеты совместного исследования показывают, что в результате кислотного дренажа, концентрация металлов и сульфатов в почве и воде заметно возрастет. В своих исследованиях Lydian сосредоточилась на потенциале образования кислоты, но публично не говорила о возможности попадания отходов Амулсара в реки и подземные воды. Результаты исследований Armenian Enviroment Front и международных экспертов показывают, что выщелачивание из отработанной руды в Амулсаре будет содержать высокие концентрации сурьмы, мышьяка, меди и цинка, значительно превышающие допустимые стандарты качества воды. Сурьма и мышьяк могут легко проникать в пищевую цепь и представляют опасность для человека даже при низких концентрациях. Медь и цинк токсичны для рыб и других организмов обитающих в водоемах, а следовательно и для конечного звена пищевой цепочки - человека.

Тут следует отметить, что река Арпачай на территории Нахчыванской АР, а Базарчай на оккупированных территориях Азербайджана сливаются с водами реки Араз, которая в свою очередь впадает в Каспийское море. Таким образом, это может нанести непоправимый ущерб окружающей среде и экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран, что придает проблеме если и не глобальный, то, как минимум, региональный характер.

Амулсар является сульфидным месторождением, где имеется огромное количество серы. При наличии открытого месторождения все поверхностные воды и осадки будут неминуемо загрязняться и просачиваться в толщу пород, внося в речную сеть и подземные воды серу, и прочие химические вещества, включая цинк, сурьму и цианиды.

Это именно неуправляемый риск. Природа, к сожалению, не имеет механизма самоочищения от многих химических веществ, и в том числе, тяжелых металлов, а воздействие отравленных продуктов питания проявляется через десятки лет в форме онкологических заболеваний, поражения репродуктивной и наследственной функций.

Однако на кону многомиллионные поступления в казну неимущей Армении и колоссальные интересы напористых западных стран. В такой ситуации очевидно, что реализации проекта Амулсар не избежать. При этом довольно вяло реагирует предельно бдительная в гораздо менее судьбоносных вопросах международная общественность, в то время как под угрозой находится уязвимая экосистема всего Каспийского бассейна, здоровье и жизни населения пяти прикаспийских государств.

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