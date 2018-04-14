Серж Саргсян официально выдвинут на пост премьера Армении

14 апреля 2018 14:51 (UTC+04:00)

Правящая партия Армении официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра страны, сообщают в субботу армянские СМИ.

Решение об этом было принято на выездном заседании исполнительного органа и совета правящей партии Армении.

По данным СМИ, кандидатура Саргсяна предложена совету правящей партии по предложению первого заместителя главы партии Карена Карапетяна. После обсуждения вопроса совет единогласно одобрил кандидатуру Саргсяна.

Отметим, что накануне в центре Еревана прошла массовая акция протеста, направленная против продления власти Сержа Саргсяна в ранге премьер-министра.

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