Генпрокуратура обжаловала отмену ареста экс-президента Армении Кочаряна

20 августа 2018 23:38 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура обжаловала в понедельник решение апелляционного суда об отмене ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщила РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ГП Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

"Генпрокуратура сегодня подала жалобу в кассационный суд на решение апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна", — заявила Хачатрян. По ее словам, дата заседания кассационного суда по этому вопросу пока не известна.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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