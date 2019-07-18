В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией

Тринадцать человек госпитализированы в Иджеване на севере Армении после столкновений протестующих с полицией в среду вечером, сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В результате столкновений в Иджеване в медицинский центр города доставлены 13 человек. Пострадавшие проходят необходимое обследование… Они находятся под надзором врачей. Медики скоро выпишут часть травмированных после их повторного обследования", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, у пострадавших в основном диагностированы ссадины и легкие ушибы.

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