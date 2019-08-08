Армянскую танцовщицу в Египте обвинили в подстрекательстве к разврату

8 августа 2019 13:27 (UTC+04:00)

В Египте армянская исполнительница танца живота Софинар Григорян обвиняется в подстрекательстве к разврату, передает Trend cо ссылкой на Lenta.ru.

Софинар исполняла свой танец, в это время одна из женщин вышла к ней на сцену и они вместе сделали несколько движений. Зрительница была в бикини, что также отметил цензорский совет Египта в своем обвинении.

В свою защиту женщина рассказала изданию, что всегда придерживается собственных правил во время выступлений. Например, она никогда не выступает голой. Также она добавила, что не может нести ответственность за женщин, с которыми танцевала.

Если суд признает Софинар виновной, ей грозит до трех лет тюрьмы и депортация. Пока длится суд, женщина не имеет права выступать и зарабатывать таким образом на жизнь.

В 2015 году Софинар была приговорена к шести месяцам тюрьмы в Египте, ей также выписали штраф 15 тысяч египетских фунтов (59,4 тысячи рублей) за то, что во время представления она носила одежду, похожую на египетский флаг.

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