В Ереване обрушился пол в здании военкомата, есть пострадавшие

Одиннадцать человек пострадали при обрушении пола в здании военкомата в Ереване. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Армении.

"Девятнадцатого декабря на пульт дежурного службы спасения "911" поступил сигнал о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата №1 в Ереване произошло обрушение... Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже, пострадали 11 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным ведомства, на место выехали сотрудники центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, пожарные спасатели ереванского спасательного управления, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, психологи, врачи центра медицины катастроф.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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