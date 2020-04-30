Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении
Количество зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2066, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 29 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1932. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 134. Общее число жертв - 32.
На лечении находятся 1103 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 21125.
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