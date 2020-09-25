Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Армении Гагика Царукяна

Суд общей юрисдикции Еревана дал в пятницу вечером санкцию на арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как мы и ожидали, суд постановил избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна", - отметил он.