В Армении отрицательное миграционное сальдо составило 90 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Отрицательное миграционное сальдо в Армении за пять месяцев 2021 года составило 90 тыс. человек.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал экс-президент, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян.

По его словам, это результат трех длительных кризисов: кризиса безопасности, экономического кризиса (падение ВВП, рост безработицы и т.д.) и внутриполитического кризиса.

Кочарян добавил, что это беспрецедентная для Армении ситуация, и сегодня все кризисы созданы искусственно в результате ошибочной политики властей, которые чувствуют себя комфортно только в условиях раскола общества: "Если бы не вся эта ситуация, не было бы поражения в войне. Даже одного из этих кризисов было бы достаточно, чтобы были проведены досрочные выборы".