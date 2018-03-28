В правительстве Грузии одобрили слияние Silknet и Geocell

28 марта 2018 17:20 (UTC+04:00)

В правительстве Грузии одобрили слияние двух крупных игроков на телекоммуникационном рынке — покупку компанией Silknet оператора мобильной связи Geocell, передает Новости-Грузия.

Новая большая объединенная компания сможет предложить рынку инновационные продукты, — считает первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.

Silknet официально заявила о приобретении оператора мобильной связи Geocell у компаний Telia Company и Turkcell в конце января 2018 года. Стоимость сделки составила 153 миллиона долларов. Сумму на приобретение выделил банковский консорциум во главе с грузинским TBC Bank.

«Конечно же, по своему содержанию, это поощряет конкуренцию. Мы уверены, что новая большая объединенная компания сумеет предложить рынку инновационные продукты, что, в свою очередь, вызовет повышение качества обслуживания, а конкуренция — появление на рынке новых продуктов», — сказал Кумсишвили на мероприятии в честь объединения Silknet с Geocell. Министр поздравил стороны с завершением сделки и поблагодарил TBC Bank.

Между тем ряд экспертов в сфере экономики и телекоммуникаций заявляли, что слияние двух гигантов может негативно сказаться на конкуренции и стать предпосылкой для монополии. С этими доводами не согласна Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. После изучения сделки в опубликованном 13 марта заключении комиссия указала, что покупка Silknet Geocell «совместима с существующей конкуренцией».

Компания Silknet была создана в 2010 году путем объединения нескольких активов. Она является собственностью компании Silk Road Group.

Geocell была основана в Грузии в сентябре 1996 года. Это был первый GSM оператор цифровой сотовой связи. Первый телефонный звонок по оператору Geocell в Грузии был осуществлен в марте 1997 года. Geocell является членом шведо-финской группы TeliaSonera.

По данным Национальной комиссии по коммуникациям, у Geocell на ноябрь 2017 года было более 1,75 миллиона абонентов, и доход компании в этом месяце составлял 13,6 миллиона лари (более 5,6 миллиона долларов) , что является 36,69% от общего дохода мобильных операторов Грузии.

Помимо Geocell в Грузии действует еще два оператора мобильной связи — Magticom и Beeline.

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Azernews Newspaper
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