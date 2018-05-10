В Тбилиси запустили грузино-израильский завод по производству деталей для самолетов

В Грузии сегодня открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов, сообщает Новости-Грузия.

Строительство предприятия было начато в сентябре 2015 года «Партнерским фондом» правительства Грузии совместно с израильской компанией Elbit Cyclone. Инвестиционная стоимость проекта – 93 миллиона долларов.

Высокотехнологический завод построен на территории, прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту. Завод будет производить детали для гражданских самолетов, в том числе двери, аэродинамические поверхности, контрольные панели и другие части лайнеров. Первую продукцию совместное предприятие выпустит в начале 2019 года, после прохождения сертификации.

Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность – на пятый год работы, годовой оборот завода превысит 60 миллионов долларов и на предприятии будут работать до 300 человек.

В настоящее время в компании заняты более 60 человек, которые прошли переподготовку в Израиле. 100% продукции, произведенной на Тбилисском заводе, будет отправляться на экспорт.

На состоявшейся сегодня церемонии официального открытия предприятия присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, представители правительства, парламента, местных властей, дипломатического корпуса и деловых кругов, а также правительства Израиля.

Георгий Квирикашвили символически запустил головной станок предприятия – автоклав и поздравил всех с открытием завода. К гостям также обратились исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе и представитель компании «Elbit Systems Cyclone» Ран Крил.

«Грузия занимает свое место на карте международной авиаиндустрии и становится лидером этой отрасли в регионе», — заявил Квирикашвили.

«В этом году мы отмечаем 100-летие независимости Грузинской Республики, 100-летний юбилей современной Грузии. Также Израиль отмечает 70-летие современного Израиля и очень радостно, что сегодня у нас такой праздничный день», — отметил премьер. Он указал на то, что «Элбит Системс» является ведущей компанией в мире, которая сотрудничает с такими гигантами, как Boeing, Bombardier, Airbus.

Он отметил, что компания Elbit Systems выбрала именно Грузию для стриотельства завода, что «еще раз подтверждает успех нашей экономической политики» и тех факторов, которые обеспечили этот выбор: либеральная налоговая система, привлекательная инвестиционная среда, условия для продвижения производства, а также отношения свободной торговли с ЕС, всеми странами региона и Китаем.

Премьер выразил уверенность в том, что вслед за запуском завода Грузия и Израиль осуществят целый ряд совместных индустриальных проектов. «Израиль — страна, способная предоставлять Грузии самые передовые технологии в мире», — считает Квирикашвили.

«В стране начинает работать высокотехнологичное, соответствующее международным стандартам предприятие по производству композитных деталей для самолетов, которое будет поставлять грузинскую продукцию ведущим компаниям мировой авиаиндустрии. Это означает, что компании международного уровня доверяют Грузии, а наша страна завоевывает свое место на мировом авиарынке. Это серьезный сигнал инвесторам и важный фактор для развития грузинской экномики», — отметил Давид Саганелидзе, подчеркнув, что 90% персонала предприятия составят граждане Грузии.

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