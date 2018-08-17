Меркель впервые приедет в Грузию с официальным визитом

17 августа 2018 19:47 (UTC+04:00)

Предстоящий официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию подтверждает, что страна является надежным партнером для Европы, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на пресс-конференции, передает Sputnik Грузия.

Меркель приедет в Грузию 23 августа, в рамках турне по Южному Кавказу.

"Это первый официальный визит госпожи канцлера в Грузию. Визит высоко уровня подчеркивает качество тесных отношений между Германией и Грузией… Визит должностного лица высокого ранга ведущей европейской страны еще раз подтверждает, что для Европы Грузия действительно является надежным партнером", - сказал Бахтадзе.

В ходе встреч особое внимание будет уделено дальнейшему углублению грузино-германских отношений, еще большему укреплению партнерских отношений и дружбы между двумя странами.

"Важно, что, помимо политического, этот визит содержит и экономический компонент. Вместе с госпожой Меркель приедут представители бизнес-кругов, с которыми у нас состоится беседа в формате круглого стола. Важно, что в этих встречах, естественно, примут участия и грузинские компании", - отметил Бахтадзе.

Дипломатические отношения между Грузией и Германией были установлены в апреле 1992 года. С тех пор стороны активно сотрудничают в разных сферах.

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