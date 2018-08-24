Танкер с грузинскими моряками найден

24 августа 2018 18:08 (UTC+04:00)

Нефтяной танкер Pantelena, пропавший 14 августа у берегов Африки с 17 гражданами Грузии на борту, на данный момент движется к порту Ломе Республики Того, передает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт МИД Грузии.

Телекомпания Rustavi2 в пятницу со ссылкой на местные СМИ распространила информацию о том, что корабль, пропавший 14 августа у берегов Габона, обнаружили в водах Конго, на расстоянии 26 морских миль от порта Пуент-Нуар. Тогда ни МИД страны, ни Агентство морского транспорта эту информацию не подтвердили. Помимо граждан Грузии на корабле находились и двое граждан РФ.

"Согласно полученной информации, здоровью и жизни моряков опасность не угрожает и их состояние удовлетворительное. Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта в течение этого периода проделали координированную работу по разным направлениями и обеспечили включенность всех сторон к поисковому процессу", - сказано в заявлении.

По данным грузинского внешнеполитического ведомства, страна задействовала все отраслевые и дипломатические рычаги как в западно-африканских странах, так и в региональных и морских организациях.

МИД Грузии находится в тесном контакте с компанией, владеющей танкером, чтобы члены экипажа были обеспечены питьевой водой, едой и прочими предметами первой необходимости.

С первых же минут пропажи корабля Агентство морского транспорта поддерживало активную связь как с Панамой, под флагом которой плавал танкер, так и с группой морской безопасности Нигерии, добавили в МИД.

В министерстве иностранных дел обещают предоставить более детальную и исчерпывающую информацию после того, как миссия по обнаружению и спасению моряков полностью будет завершена.

Танкер Pantelena был построен в 2006 году. Экипаж корабля состоит из 21 человека.

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