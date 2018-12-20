Бахтадзе: Преодоление оккупации и бедности является нашей национальной задачей

20 декабря 2018 12:20 (UTC+04:00)

В Грузии стоят два болезненных вызова – оккупация и бедность, это наша национальная задача. Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе представления отчета за 2018 год, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как отметил Мамука Бахтадзе, все желают, чтобы страна была без бедности, где у каждого гражданина будет право на достойную жизнь.

«Перед Грузией у нас есть два болезненных вызова, это – оккупация и бедность, наша национальная задача – преодолеть оба вызова едиными усилиями и вокруг этого должно быть объединено усилие каждого гражданина. Наша цель – чтобы Грузия вернулась к своей большой европейской семье, где главную ценность представляют – свобода человека, права человека, свобода суда и СМИ, верховенство закона, частная собственность. Достижение всего этого – задача сложная исходя из тех вызовов, которые есть у нас перед Грузией», — заявил Мамука Бахтадзе.

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