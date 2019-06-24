Грузия получила официальное письмо о запрете полетов в Россию

БАКУ/Trend/ - Грузинская сторона получила официальное письмо о запрете полетов в Россию, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

В письме, отправленном на имя Агентства гражданской авиации Грузии, говорится о запрете для грузинских авиакомпаний, который будет задействован с восьмого июля.

Согласно документу, грузинская сторона имеет задолженность за аэронавигационное обслуживание. Речь идет о необходимости представления документации с точки зрения авиационной безопасности.

Письмо подписывает заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

В документе говорится о готовности к консультациям с грузинской стороной.

К этому времени полеты в Россию выполняют две грузинские авиакомпании — «Georgian Airways» и «My Way Airlines».

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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