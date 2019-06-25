В Грузии избрали нового председателя парламента

БАКУ/Trend/ - Председателем парламента Грузии избран Арчил Талаквадзе, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Кандидатуру Талаквадзе поддержали 94 депутата. Против никто не проголосовал. Регистрацию прошел 101 член парламента.

В голосовании не приняли участие депутаты «Национального движения» и «Европейской Грузии».



Арчил Талаквадзе сменил на посту председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который ушелв отставку несколько дней назад.

В парламенте девятого созыва Талаквадзе был лидером парламентского большинства. В 2014 -2016 годах он занимал должность заместителя министра внутренних дел Грузии, а в 2012-2014 - заместителя по исполнению наказаний.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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