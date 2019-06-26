В Грузии выполнили еще одно требование протестующих

26 июня 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Изолятор временного содержания покинули все лица, задержанные в ходе событий, произошедших в Тбилиси 20-21 июня, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Напомним, что это третье требование участников продолжающейся уже шесть дней в центре Тбилиси акции. Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Остается еще одно, главное требование - отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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