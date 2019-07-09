Премьер Грузии приветствует решение Путина не вводить меры против Тбилиси

9 июля 2019 22:52 (UTC+04:00)

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что приветствует решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси, считает, что барьеров между народами быть не должно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", - заявил Бахтадзе журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД
Другие страны 17:15
В 2030 году спрос на электроэнергию в Грузии увеличится в разы
Бизнес 16:51
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Другие страны 16:41
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Другие страны 16:17
Узбекистан наращивает сотрудничество с Татарстаном в сфере аграрного производства
Бизнес 15:02
Импорт пшеницы из Казахстана позволит грузинскому рынку увеличить поставки
Бизнес 14:44
Лента новостей
В США медведь сел в машину и разбился
В мире 23:35
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В мире 23:30
В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков
Иран 23:01
Трамп заявил, что Иран ведет себя неконструктивно
В мире 22:32
Завершился визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан
Политика 22:14
Участники VI совещания руководителей органов дипломатической службы выступили с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву
Азербайджан 21:58
Минобороны Великобритании сообщило о разработке лазерного и радиочастотного оружия
В мире 21:26
Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов
В мире 21:15
Минтруда: Эксплуатация детского труда нарушает права ребенка (ФОТО)
Общество 20:16