Заместитель генсека НАТО посетит Грузию

3 октября 2019 08:42 (UTC+04:00)

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации Североатлантического совета в четверг прибудет в Грузию с двухдневным визитом, сообщает в среду грузинский МИД, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В составе делегации - постоянные представители 29 стран-членов НАТО. В рамках визита под председательством Гетемюллер и главы грузинского правительства Георгия Гахария состоится заседание комиссии НАТО-Грузия.

Кроме того, члены Североатлантического совета проведут встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и другими представителями руководства страны.

Делегация НАТО посетит Батуми, где ознакомится с работой Службы береговой охраны Грузии.

Члены Североатлантического совета приедут страну в пятый раз. Визит станет еще одним подтверждением углубления сотрудничества между НАТО и Грузией, отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

"С учетом того, что Североатлантический совет является главным принимающим решения органом в альянсе, важно, чтобы члены совета на месте ознакомились с достигнутым Грузией прогрессом, как в направлении усиления обороноспособности, так и с точки зрения успешного проведения демократических реформ", - заявили в грузинском МИД.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил журналистам, что в ходе визита членов Североатлантического совета будут обсуждаться все основные вопросы, связанные с будущим вступлением страны в НАТО.

По его словам, акценты будут сделаны на политическом диалоге НАТО-Грузия и дальнейшем углублении практического сотрудничества, включая в вопросе укрепления безопасности Черного моря.

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