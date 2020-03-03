ВОЗ высоко оценивает превентивные меры Грузии в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе принял участие в мероприятии регионального европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где одной из главных тем обсуждения было распространение в мире нового типа коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации МИД Грузии, после окончания мероприятия посол Грузии провел встречу с директором регионального офиса ВОЗ Хансом Клюге и директором отделения чрезвычайных ситуаций Нэдретом Эмироглу.

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ВОЗ и Грузией. Представители организации высоко оценили усилия грузинской стороны по выявлению и раннему предотвращению распространения коронавируса в стране. Они особо подчеркнули вклад Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и его руководителя Амирана Гамкрелидзе в этот процесс», - говорится в заявлении МИД.

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа. Кроме того, на карантине с подозрением на коронавирус находятся 170 человек.

МИД Грузии уже призвал своих граждан воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты в/из Китай и Иран. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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