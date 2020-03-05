БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлен четвертый случай инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил на брифинге, что инфицированный сам обратился в инфекционную больницу 1 марта. Вчера ночью пришел ответ из лаборатории Лугара, подтверждающий наличие у него коронавирусной инфекции.

Инфицированный – гражданин Грузии. Молодой человек вернулся из Италии, после чего у него появились характерные для COVID-19 симптомы. Мужчина поступил в инфекционную больницу с высокой температурой.

По словам Гамкрелидзе, состояние пациента значительно более тяжелое по сравнению с другими подтвержденными случаями.

Напомним, что первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен у гражданина Грузии 50-ти лет, который вернулся из Ирана.

Второй случай - коронавирус был подтвержден у 31-летней женщины, которая также является гражданкой Грузии и прибыла из Италии.

Третий инфицированный - гражданин Грузии, побывавший в Иране.

На карантине под наблюдением врачей находятся 162 человека.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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