МИД Грузии обещает поэтапно вернуть на родину всех своих граждан

БАКУ/Trend/ - Находящиеся за границей граждане Грузии будут возвращены на родину поэтапно, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На фоне пандемии нового коронавируса Грузия с 21 марта прекратила осуществлять все авиарейсы. По согласованию с правительством Georgian Airways назначила на 22 марта несколько чартерных рейсов из Амстердама, Вены и Парижа.

«Ситуация меняется ежечасно, нам нельзя допускать ошибок. Нашей главной заботой является безопасность нашего общества, наших граждан и их здоровье. Поэтому мы понимаем их положение, что многие находятся в разных европейских столицах и что их нужно постепенно вывозить. Подчеркиваю – поэтапно, шаг за шагом, потому что нашей системе, инфраструктуре необходимо быть готовыми к приезду этих людей», — сказал Залкалиани.

По словам главы МИД, посольства и консульства Грузии работают в 24-часовом режиме, идет постоянный сбор и обработка информации. Ее согласовывают с агентствами, с Минздравом, Минэкономики и авиакомпаниями. Идет тщательное планирование рейсов.

«За последние две недели мы вернули 3 тысячи наших граждан. Ни одна из стран еще не осуществляла такую массовую эвакуацию своих граждан, намного более сильные страны не смогли этого сделать», — отметил министр.

Он напомнил, что Грузия одной из первых приступила к эвакуации своих граждан из Китая, более 400 граждан вернулись из Польши. Залкалиани также сообщил, что лично вел переговоры и курировал возвращение граждан Грузии, застрявших на границе Турции.

Из-за распространения нового коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Согласно последним данным, в Грузии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом нового типа. В условиях карантина в Грузии находится 2956 человек.