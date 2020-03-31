БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данная информация недавно была обновлена на созданном правительством специальном веб-сайте stopcov.ge.

Соответственно, на настоящий момент в Грузии коронавирусом официально заражены 108 человека, выздоровели 20 пациентов.

В режиме карантина находятся 5 114 человек, в стационаре под наблюдением врачей — 263.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима на всей территории страны. Решение вступило в силу в 8 утра 31 марта. Введен комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостанавливает работу общественный транспорт, вводится жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сидении. Закрываются города: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди и Рустави.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, выходить из дома допускается только в случае крайней необходимости.

Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц. До последнего времени карантинный режим действовал только в Болнисском и Марнеульском районе.

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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