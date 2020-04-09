Премьер: Режим ЧП в Грузии может быть продлен

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не исключает, что чрезвычайное положение в стране может быть продлено, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как заявил глава правительства, продление режима ЧП зависит от динамики эпидемиологической ситуации в стране.

"Все возможно. Все будет зависеть от динамики эпидемиологической ситуации, ее ухудшения или улучшения. Посмотрим, как будут развиваться события. Наша задача – это защита здоровья людей", - заявил Гахария.

Глава правительства также отметил важность новой функции 112, которая предусматривает получение гражданами консультации врача по телефону. По его словам, при первых симптомах человек не должен бежать в больницу, а должен позвонить на номер 112, и получить консультацию врача по телефону.

Согласно последним данным, опубликованным на правительственном сайте stopcov.ge, COVID-19 в Грузии диагностирован у 214 человек, 50 пациентов выздоровели, три человека скончались.

Число граждан, находящихся на карантине, составляет 4 722, а под наблюдением медиков в стационарах находятся 408 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)