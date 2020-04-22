Турнава: Мы готовы предложить Грузию глобальным корпорациям в качестве альтернативной бизнес-платформы

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава приняла участие в онлайн-дискуссии Международной школы экономики ТГУ (ISET) и исследовательского института ISET — «Перспективы экономической реабилитации после COVID-19», передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В онлайн-дискуссии также приняли участие региональный директор Всемирного банка в Китае, Монголии и Корее Мартин Райзер, региональный директор Всемирного банка в странах ЕС Аруп Банерджи и директор Исследовательского института ISET Тамар Сулухия.

На конференции обсуждались шаги, которые необходимо предпринять странам, в том числе малым государствам, в период после пандемии коронавируса.

«Грузия готова проявить себя в новой роли в мировой экономике и на мировом рынке в качестве альтернативной платформы для бизнеса и крупных корпораций, и предложить им перенести в нашу страну свой бизнес», — заявила Натия Турнава.

По её словам, диверсификация и перевод производств в разные локации с целью страхования бизнеса станет новым трендом.