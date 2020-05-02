За сутки в Грузии зафиксировано еще 16 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 582, сообщает Trend в субботу со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За последние сутки в стране были выявлены 16 новых фактов заражения.

В настоящее время активное лечение от коронавируса получают 368 человек. 207 человек выздоровели, семь человек в возрасте от 68 до 86 лет скончались.

В карантине находятся 5 025 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 540.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 1 мая в стране было проведено около 16 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, самому старшему 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.

(Автор: Тамилла Мамедова)