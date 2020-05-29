Грузия получит от правительства Германии финансовую помощь в размере 90 миллионов евро

Грузия подписала соглашение с еще одним донором о получении финансовой помощи, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации министерства финансов, кредитное соглашение на сумму 90 миллионов евро было подписано сегодня с Германским банком реконструкции и развития (KfW).

По их информации, соглашение было подписано министром финансов Грузии Иване Мачавариани и главой южнокавказского офиса KFW Клаусом Файгелем. Это финансирование является бюджетной поддержкой и будет использовано для устранения последствий пандемии COVID-19.

«Примечательно, что соглашение, подписанное с KFW, является частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии привлекло от партнерских международных донорских организаций-партнеров для борьбы с COVID-19 и дальнейшей реабилитации экономики страны», — заявили в министерстве.