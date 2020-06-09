Госбюджет Грузии сократит расходы на 600 млн лари

Бюджетные расходы сократятся примерно на 600 миллионов лари (около 200 млн долларов), а прогнозируемый дефицит бюджета составит около 8,5%. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария на представлении акнтикризисного бюджета на заседании Межведомственного Координационного совета, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

По его словам, экономический рост в этом году составит минус 4%, а дефицит бюджета в доходной части составит 1,8 млрд. лари (600 миллионов долларов). Такие данные соответствуют прогнозу Международного валютного фонда.

«Что касается всех текущих и капитальных расходов, бюджет сократит расходы примерно на 600 миллионов, а дефицит бюджета будет прогнозироваться примерно на 8,5%. Это основные параметры бюджета, которые представит сегодня министерство финансов», — сказал Гахария.

В то же время премьер отметил, что согласно прогнозу, экономический рост в 2021 году составит 4%, а в 2022 году — около 6%.

«Мы работаем с международными партнерами и прогнозируем, что Грузия станет одной из первых стран, которая сумеет провести антикризисное восстановление. Прогноз экономического роста на следующий год составляет 4%, а прогноз экономического роста на 2022 год, который также обговорен с Международным валютным фондом, составляет около 6%. Но мы все должны помнить, что все это является прогнозом, и самая большая проблема современного глобального кризиса — это непредсказуемость, поэтому мы все должны быть готовы к любым вызовам, как эпидемиологическим, так и экономическим», — заявил премьер.

После рассмотрения на заседании Межведомственного координационного совета антикризисный бюджет сегодня же направят в парламент.

По словам премьера, главная ответственность правительства состоит в том, чтобы распределить скудные ресурсы, которые находятся в распоряжении страны, максимально справедливо и эффективно среди наиболее пострадавших секторов экономики.

«Исходя из этого, мы представили антикризисный план, который, в первую очередь, касался сектора туризма, а затем сельского хозяйства, строительства, образования, и мы продолжим идти по этому же пути. Все, о чем мы будем говорить сегодня, это антикризисный бюджет. Это не имеет ничего общего с восстановлением посткризисной экономики, это отдельная проблема, над которой мы работаем как с местными, так и с международными профессионалами высокого уровня. Мы сформировали несколько рабочих групп в Лондоне, Нью-Йорке и, конечно же, в Грузии, в которых участвуют профессора Кембриджского университета, Лондонскогов Лондоне и представители нью-йоркского офиса компании «Делойт». Это будет план, направленный на восстановление экономики в 2021-2023 годов», — заявил Гахария.

По словам премьера, ни для кого не секрет, что эпидемия коронавируса отбросила страну назад в экономическом плане

Гахария также напомнил, что Грузия стала первой страной, которая начала и завершила переговоры с Международным валютным фондом и согласовала с ним новую программу.