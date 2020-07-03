Граждане Грузии смогут путешествовать в Швецию с 4 июля

Правительство Швеции объявило об ослаблении ограничений на путешествия для граждан 14-ти не являющихся членами ЕС стран, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В список, опубликованный правительством Швеции, входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Монтенегро, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Согласно решению правительства Швеции, граждане указанных стран смогут путешествовать в Швецию с любой целью, в том числе и как туристы.

В Швеции не введены никакие карантинные меры для иностранных гостей, однако все они должны соблюдать путеводитель по охране здоровья и безопасности коронавируса, который предусматривает соблюдение социальной дистанции и отказ от пользования общественным транспортом в час пик.